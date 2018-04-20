ЗМІ розповіли про алкогольні пристрасті майбутньої принцеси Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Майбутня принцеса Великої Британії - 36-річна Меган Маркл є великим поціновувачем червоного вина. Про це повідомляє британське видання express.co, передає УНН.
"Келих червоного сухого вина - простий рецепт мого маленького щастя", - зізналася Маркл.
Разом з цим, майбутня принцеса дотримується правильного харчування. Як правило, вона починає свій день з вівсянки або з омлету.
Також наголошується, що Маркл любить фрукти і овочі. Вона дотримується балансу в їжі і намагається завжди урізноманітнити своє меню.
Нагадаємо, що фанатами вина також виявилися президент Франції Макрон, попередній президент США Обама і Королева Великої Британії Єлизавета ІІ.
Українці тим часом також стали більше пити вина. При цьому якість вітчизняних напоїв не поступається чилійським і аргентинським винам, запевняють фахівці.
Відзначимо, що українські виробники вина мають хороший потенціал для виходу на міжнародні ринки. Для цього, за словами учасників ринку, їм потрібна стабільна податкова політика і хоча б мінімальна підтримка з боку держави.
А вже сьогодні українське вино Мадера від бренду Коктебель потрапило в рейтинг кращих вин світу.