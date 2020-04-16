СМИ: Обыски в КГГА проводил ставленник Андрея Богдана

По версии издания, следствие может использовать Поворозника, чтобы создать скандал вокруг мэра Киева Виталия Кличко, рейтинги которого в отличие от президентских растут.

“Со следственными действиями в КГГА пришло киевское управление СБУ, которое возглавляет Александр Белоус. Последнего считают ставленником группы Богдана-Вавриша. А о „теплом“ отношении этой группы к Кличко уже давно известно”, — пишет Николаенко.

Она обращает внимание на то, что следствие “слило” журналистам недостоверную информацию о задержании Поворозника, однако сами силовики ситуацию замолчали. В интервью изданию Николай Поворозник рассказал, что представители СБУ и Нацполиции пришли в его кабинет около 17:00, провели опрос, попросили документы, забрали его на допрос, но так и не провели его. Никакого решения суда при этом они не предоставили.

Поворозник также сообщил, что задержанный мужчина, которого СМИ назвали посредником при передаче взятки, до того действительно был в его кабинете, однако никакой передачи денег не было. “Они вроде поймали его на взяточничестве или шулерстве, точно не скажу. При чем здесь я? Так сложилось, что до этого он был в моем кабинете... Мы знакомы еще со службы в армии, мы видимся с ним где-то раз в году. Я его последний раз видел год-полтора назад. И когда он в начале апреля несколько раз попросился на встречу, я нашел минуту, чтобы с ним поговорить. Мы с ним общались от силы 5 минут”, — рассказал Поворозник.

По версии издания, визит задержанного в КГГА мог быть частью операции СБУ. “Можно предполагать, что задержанный должен был принести заместителю мэра или „торпеду“ (взятку, на которой Поворозника бы взяли), или предпринял неудачную попытку поставить прослушивающее устройство. И из-за эксцесса исполнителя все пошло коту под хвост. И брать с деньгами пришлось его, а не того, кому адресовалась „торпеда“. Теперь силовики день молчат и думают, как бы все перебросить на НАБУ”, — говорится в материале.

Согласно данным последнего опроса социологического центра “Рейтинг”, за Виталия Кличко готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Его ближайшие конкуренты Сергей Притула (“Голос”) и Александр Ткаченко (“Слуга народа”) набирают 9,1% и 8,8% соответственно. “Группа Ткаченко в СН периодически поднимает вопросы, что партии надо выдвинуть сильного кандидата, а не сливать выборы через выдвижение Николая Тищенко. Но даже если партия поддержит Ткаченко, то сегодня он проигрывает Кличко 47% −18%. Поэтому, конечно, желательно сбить рейтинг конкурента”, — пишет издание.

Напомним, назначение Александра Белоуса, подчиненные которого пришли с обысками в КГГА, обернулось скандалом. Как писал журналист-расследователь Владимир Бойко, в августе 2019 года Белоуса завели в Офис президента и стали уговаривать назначить его начальником киевского главка СБУ — Белоус якобы обещал “порвать” Виталия Кличко. Кандидатуру Белоуса лоббировал нардеп Александр Ткаченко. Назначение состоялось, несмотря на скандальную репутацию. В прошлом Белоус засветился в работе на олигарха Сергея Курченко, у которого он крышевал сеть конвертационных центров. После Майдана он сблизился со скандальным экс-главой СБУ Киева и Киевской области Сергеем Семочко и партнером Коломойского по Приватбанку Геннадием Боголюбовым.