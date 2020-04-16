ЗМІ: обшуки в КМДА проводив ставленик Андрія Богдана
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. «Букви» знайшли в справі першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника ряд нестиковок і політичний слід групи Богдана-Вавриша. Про це йдеться в матеріалі головного редактора Тетяни Ніколаєнко, передає УНН.
За версією видання, слідство може використовувати Поворозника, щоб створити скандал навколо мера Києва Віталія Кличка, рейтинги якого на відміну від президентських ростуть.
"З слідчими діями в КМДА прийшло київське управління СБУ, яке очолює Олександр Білоус. Останнього вважають ставлеником групи Богдана-Вавріша. А про "теплом" щодо цієї групи до Кличка вже давно відомо ", - пише Ніколаєнко.
Вона звертає увагу на те, що слідство "злило" журналістам недостовірну інформацію про затримання Поворозника, проте самі силовики ситуацію замовкли. В інтерв'ю виданню Микола Поворозник розповів, що представники СБУ та Нацполіціі прийшли в його кабінет близько 17:00, провели опитування, попросили документи, забрали його на допит, але так і не провели його. Жодного рішення суду при цьому вони не надали.
Поворозник також повідомив, що затриманий чоловік, якого ЗМІ назвали посередником при передачі хабара, до того дійсно був в його кабінеті, однак ніякої передачі грошей не було. "Вони начебто зловили його на хабарництві або шахрайстві, точно не скажу. При чому тут я? Так склалося, що до цього він був в моєму кабінеті ... Ми знайомі ще зі служби в армії, ми бачимося з ним десь раз на рік. Я його востаннє бачив рік-півтора назад. І коли він на початку квітня кілька разів попросився на зустріч, я знайшов хвилину, щоб з ним поговорити. Ми з ним спілкувалися від сили 5 хвилин ", - розповів Поворозник.
За версією видання, візит затриманого в КМДА міг бути частиною операції СБУ. "Можна припускати, що затриманий мав принести заступнику мера або" торпеду "(хабар, на якій Поворозника б взяли), або здійснив невдалу спробу поставити прослуховуючий пристрій. І через ексцесу виконавця все пішло коту під хвіст. І брати з грошима довелося його, а не того, кому адресувалася "торпеда". Тепер силовики день мовчать і думають, як би все перекинути на НАБУ ", - йдеться в матеріалі.
Згідно з даними останнього опитування соціологічного центру "Рейтинг", за Віталія Кличка готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Його найближчі конкуренти Сергій Притула ( "Голос") і Олександр Ткаченко ( "Слуга народу") набирають 9,1% і 8,8% відповідно. "Група Ткаченко в СН періодично піднімає питання, що партії треба висунути сильного кандидата, а не зливати вибори через висунення Миколи Тищенка. Але навіть якщо партія підтримає Ткаченко, то сьогодні він програє Кличко 47% -18%. Тому, звичайно, бажано збити рейтинг конкурента ", - пише видання.
Нагадаємо, призначення Олександра Білоуса, підлеглі якого прийшли з обшуками в КМДА, обернулося скандалом. Як писав журналіст-розслідувач Володимир Бойко, в серпні 2019 року Білоуса завели в Офіс президента і стали умовляти призначити його начальником київського главку СБУ - Білоус нібито обіцяв "порвати" Віталія Кличка. Кандидатуру Білоуса лобіював нардеп Олександр Ткаченко. Призначення відбулося, незважаючи на скандальну репутацію. У минулому Білоус засвітився в роботі на олігарха Сергія Курченко, у якого він кришував мережу конвертаційних центрів. Після Майдану він зблизився зі скандальним екс-главою СБУ Києва і Київської області Сергієм Семочко і партнером Коломойського по Приватбанку Геннадієм Боголюбовим.