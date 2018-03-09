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СМИ: новым главой МИД Германии вместо Зигмара Габриэля будет Хайко Маас

СМИ: новым главой МИД Германии вместо Зигмара Габриэля будет Хайко Маас

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Должность министра иностранных дел Германии в новом правительстве должна перейти к Хайко Маас, сообщили 8 марта несколько немецких СМИ, в частности издание “Focus Online” и “Spiegel”. Официального подтверждения этих сообщений со стороны Социал-демократической партии Германии пока не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Социал-демократы планирует 9 марта представить список своих кандидатов на министерские посты.

В то же время прежний глава МИД Зигмар Габриэль выразил в беседе с журналистами убеждение, что Маас, если он действительно должен стать его преемником, сможет “блестяще” справиться с руководством внешнеполитическим ведомством, передает информагентство dpa.

Следует отметить, что во время пребывания в должности министра юстиции Хайко Маас стал одним из инициаторов закона о запрете распространения в социальных сетях ненависти, пропаганды насилия и фейковых сообщений. Этот нормативный акт Бундестаг принял летом 2017 года.

Напомним, нынешний министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщил, что не попадет в нового федерального правительства.

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