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ЗМІ: новим очільником МЗС Німеччини замість Зіґмара Ґабріеля буде Гайко Маас

ЗМІ: новим очільником МЗС Німеччини замість Зіґмара Ґабріеля буде Гайко Маас

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Посада міністра закордонних справ Німеччини у новому уряді має перейти до Гайко Мааса, повідомили 8 березня кілька німецьких ЗМІ, зокрема видання “Focus Online” та “Spiegel”. Офіційного підтвердження цих повідомлень з боку Соціал-демократичної партії Німеччини поки що не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Соціал-демократи планують 9 березня представити список власних кандидатів на міністерські пости.

Водночас дотеперішній глава МЗС Зіґмар Ґабріель висловив у розмові з журналістами переконання, що Маас, якщо він справді має стати його наступником, зможе “блискуче” впоратися з керівництвом зовнішньополітичним відомством, передає інформагенція dpa.

Слід зазначити, що під час перебування на посаді міністра юстиції Маас став одним із ініціаторів закону про заборону поширення в соціальних мережах ненависті, пропаганди насильства та фейкових повідомлень. Цей нормативний акт Бундестаг ухвалив улітку 2017 року.

Нагадаємо, нинішній міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель повідомив, що не потрапить до нового федерального уряду.

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