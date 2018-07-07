Поймал себе обед: в сети показали кота-рыболова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В сети появилось видео кота, который сам ловит себе рыбу. Twitter аккаунт China Daily добавил видео на свою страницу, собрав десятки лайков и сотни просмотров, передает УНН.
На видео видно, как кот пристально следит за добычей и, спустя несколько секунд, кидается и цепко хватает рыбку.
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После того, как добыча поймана маленький охотник убегает прочь.
Напомним, в одном из киевских супермаркетов кот ел колбасу прямо в холодильнике.
Clever fishing cat catches its own dinner! (Video: douyin) pic.twitter.com/xzkbdRFHbx— China Daily (@ChinaDailyUSA) 7 липня 2018 р.