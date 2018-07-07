Зловив собі обід: у мережі показали кота-рибалку

На відео видно, як кіт пильно стежить за здобиччю і, через кілька секунд, кидається і чіпко ловить рибку.

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Після того, як здобич спіймана маленький мисливець тікає геть.

Нагадаємо, в одному з київських супермаркетів кіт їв ковбасу прямо в холодильнику.

Clever fishing cat catches its own dinner! (Video: douyin) pic.twitter.com/xzkbdRFHbx