Зловив собі обід: у мережі показали кота-рибалку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У мережі з'явилося відео кота, який сам ловить собі рибу. Twitter акаунт China Daily додав відео на свою сторінку, зібравши десятки лайків і сотні переглядів, передає УНН.
На відео видно, як кіт пильно стежить за здобиччю і, через кілька секунд, кидається і чіпко ловить рибку.
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Після того, як здобич спіймана маленький мисливець тікає геть.
Нагадаємо, в одному з київських супермаркетів кіт їв ковбасу прямо в холодильнику.
Clever fishing cat catches its own dinner! (Video: douyin) pic.twitter.com/xzkbdRFHbx- China Daily (@ChinaDailyUSA) 7 липня 2018 р.