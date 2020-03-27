"Вора в законе" Гегу Озургетского приговорили к 7,5 годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Черниговской районный суд Черниговской области приговорил к семи с половиной годам лишения свободы "вора в законе" "Гегу Озургетского". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Вора в законе" "Гегу Озургетского" приговорено к семи с половиной годам лишения свободы. Такой приговор в четверг, 26 марта, вынес Черниговской районный суд Черниговской области", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2017 году полицейские задержали самого молодого "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетский". По решению суда он был помещен в Черниговский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины.
Находясь в заведении, во время спора он нанес ножевые ранения иностранцу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, в 2018 году полиция задержала в Киеве и выдворила за пределы Украины вора в законе "Гегу Озургетского", который намеревался переформатировать и управлять преступными группировки на территории нашей страны.