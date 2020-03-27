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“Злодія в законі” Гегу Озургетського засудили до 7,5 років позбавлення волі

“Злодія в законі” Гегу Озургетського засудили до 7,5 років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Чернігівській районний суд Чернігівської області засудив до семи з половиною років позбавлення волі “злодія в законі” “Гегу Озургетського”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

“Злодія в законі” “Гегу Озургетського” засуджено до семи з половиною років позбавлення волі. Такий вирок у четвер, 26 березня, виніс Чернігівській районний суд Чернігівської області“, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 року поліцейські затримали наймолодшого “злодія в законі” на прізвисько “Гега Озургетський”. За рішенням суду його було поміщено до Чернігівського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, які не законно перебувають на території України.

Перебуваючи у закладі, під час суперечки він наніс ножові поранення іноземцю. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у 2018 році поліція затримала у Києві та видворила за межі України злодія у законі “Гегу Озургетського”, який мав намір переформатувати та керувати злочинними угруповання на території нашої країни.

Українські Національні Новини

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