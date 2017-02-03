Преступную группу будут судить за кражи на 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Хмельницкой области будут судить четырех членов организованной преступной группы за совершение краж на сумму около 5 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы за совершение ряда краж.
Преступная группировка состояла из четырех человек, а ее организатор, имея не снятую и непогашенную судимость, действовал под прикрытием статуса депутата одного из поселковых советов Одесской области.
Установлено, что они на протяжении марта-августа 2016 года на территории Хмельницкой и Винницкой областей совершили ряд краж и незаконно завладели имуществом потерпевших.
Участники преступной группы, среди прочего, тайно похитили ювелирные изделия из двух специализированных магазинов на территории указанных областей. При этом, применяя методы конспирации и тщательно планируя совершение преступлений, эти лица, путем замены сердцевины замков, проникали в смежные с ювелирными магазинами помещения, откуда, выбивая стены, проникали в последние.
В результате таких действий они завладели драгоценностями на сумму почти 5 миллионов гривен.
Обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и залога.
Этим лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренные ч.5 ст.185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, черновицкая полиция задержала группу, которая обворовывала банкоматы.