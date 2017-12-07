Преступная организация Клименко насчитывала около 400 финансовых экспертов - Енин

"Когда мы соткнулись с конфискацией этих 1,5м лрд долларов, то мы столкнулись с тем, что ... просто чтобы вы поняли к преступной организации Клименко принадлежало около 400 финансовых экспертов, они оперировали около 600 фирмами, как резидентами так и нерезидентами Украины. Через определенные этапы средства выводились через хабы на международные "отмывочные" площадки. То есть отслеживания указанных денег значительным образом усложняется, но мы научились с этим бороться ", - рассказал Енин

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Также Заместитель Генпрокурора отметил, что впереди ГПУ ожидает новый этап отслеживания средств связан с тем, что злоумышленники перешли работать в "даркнет" и работают с криптовалютами.