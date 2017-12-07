Преступная организация Клименко насчитывала около 400 финансовых экспертов - Енин

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19224 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34559 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103486 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111739 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133042 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107102 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108587 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113268 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117455 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123216 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Преступная организация Клименко насчитывала около 400 финансовых экспертов - Енин

Преступная организация Клименко насчитывала около 400 финансовых экспертов - Енин

Киев  •  УНН

 • 11110 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Заместитель Генерального прокурора Евгений Енин в эфире программы "Сhastime" рассказал о масштабах преступной организации министра доходов и сборов режима Януковича Александра Клименко, передает УНН.

"Когда мы соткнулись с конфискацией этих 1,5м лрд долларов, то мы столкнулись с тем, что ... просто чтобы вы поняли к преступной организации Клименко принадлежало около 400 финансовых экспертов, они оперировали около 600 фирмами, как резидентами так и нерезидентами Украины. Через определенные этапы средства выводились через хабы на международные "отмывочные" площадки. То есть отслеживания указанных денег значительным образом усложняется, но мы научились с этим бороться ", - рассказал Енин

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Также Заместитель Генпрокурора отметил, что впереди ГПУ ожидает новый этап отслеживания средств связан с тем, что злоумышленники перешли работать в "даркнет" и работают с криптовалютами.

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