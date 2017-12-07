Злочинна організація Клименка нараховувала близько 400 фінансових експертів - Єнін

"Коли ми зіткнулись з конфіскацією цих 1,5 млрд доларів, то ми зіткнулися з тим, що... просто щоб ви зрозуміли до злочинної організації Клименка належало близько 400 фінансових експертів, вони оперували близько 600 фірмами, як резидентами так і нерезидентами України. Через певні етапи кошти виводились через хаби на міжнародні "відмивочні" майданчики. Тобто відслідковування зазначених грошей значним чином ускладнюється, але ми навчилися це бороти," - розповів Єнін

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Також Заступник Генпрокурора зауважив, що попереду ГПУ очікує новий етап відслідковування коштів пов'язаний зі тим, що зловмисники перейшли працювати в "даркнет" та працюють з криптовалютами.