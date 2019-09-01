Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В рамках четвертого тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" футболиста сборной Украины Александра Зинченко принимал ФК "Брайтон", сообщает УНН.
В каждом из таймов "мещане" отправили в сетку оппонентов по два мяча и праздновали выигрыш 4:0. Дублем отметился Серхио Агуэро, еще по разу забивали Кевин де Брюйне и Бернарду Силва.
Зинченко провел на поле все игровое время поединка, но результативными действиями не отличался.
Добавим, "МС" с 10 очками занимает вторую строчку чемпионата Англии, и в следующей игре отправится в гости к "Норвичу".