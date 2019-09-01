Зінченко взяв участь у розгромній перемозі "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В рамках четвертого туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" футболіста збірної України Олександра Зінченка приймав ФК "Брайтон", повідомляє УНН.
В кожному з таймів "міщани" відправили у сітку опонентів по два м'ячі та святкували виграш 4:0. Дублем відзначився Серхіо Агуеро, ще по разу забивали Кевін де Брюйне та Бернарду Сілва.
Зінченко провів на полі весь ігровий час поєдинку, але результативними діями не відзначався.
Додамо, "МС" з 10 очками посідає другий рядок чемпіонату Англії, і в наступній грі відправиться в гості до "Норвіча".