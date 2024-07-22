Жовква о возможности сбития Польшей ракет рф: коммуникация продолжается с Варшавой и на уровне стран-членов НАТО

Коммуникация о возможности сбития Варшавой российских ракет, которые летят над территорией Украины в сторону Польши, продолжается, она просто должна быть тихой. Коммуникация также продолжается на уровне государств-членов НАТО. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Президент Украины поднимал этот вопрос во время Совета Украина-НАТО, не могу раскрывать всех деталей, но безусловно продолжается сотрудничество с Польшей. Видите, что Польша свою позицию меняет по некоторым вопросам, которые якобы в публичном пространстве звучат, что Польша не поддерживает этот вопрос, но потом принимаются соответствующие решения правительства ... Поэтому давайте следить за новостями, коммуникация продолжается и коммуникация продолжается и на уровне государств-членов НАТО, и на уровне Генсека НАТО действующего. Поэтому работа продолжается, она просто должна быть тихой, поэтому когда будут результаты вы их непременно увидите", - рассказал Жовква.

Дополнение

Подписанное соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма сбивания Польшей в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, которые летят в сторону Польши.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг отвечая на вопрос о возможности Польши сбивать вражеские ракеты над Украиной заявлял, что политика НАТО остается неизменной - Альянс не станут частью конфликта.

13 июля Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает украинское предложение сбивать российские ракеты близко к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

15 июля Президент Владимир Зеленский заявлял, что вопрос сбивания Польшей российских ракет, которые летят над территорией Украины в сторону Польши, справедливый и уже рассматривается технически и юридически.