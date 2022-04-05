Жителей временно оккупированного Изюма оккупанты принудительно вывозят в рф - Омбудсмен

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"Жителей временно оккупированного Изюма в Харьковской области российские оккупанты принудительно вывозят на территорию рф. Враг создает фильтрационные лагеря и коридоры, через которые депортирует украинских граждан в россию", - сообщила Омбудсмен.

Детали

Она подчеркнула, что подобная тактика используется российскими войсками не впервые.

"После доведения города до критической ситуации враг предлагает условный коридор в рф, якобы для спасения людей, не оставляя людям никакого выбора. Сейчас российские СМИ рапортуют, что с территории Украины ими вывезено 615 тысяч человек, из которых 121 тысяча детей. Такое обращение с мирным населением является преступлением против человечности и военным преступлением, определенным Римским уставом Международного уголовного суда", - подчеркнула Омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует, что никто не может быть выслан с территории государства, гражданином которого он является. Что статья 7 Римского статута Международного уголовного суда ООН квалифицирует "депортацию или насильственное перемещение населения" как преступление против человечности, что влечет за собой международную уголовную ответственность.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушения рф прав человека в Украине", - сказала Омбудсмен.

Ранее

Омбудсмен сообщала, что почти 40 тысяч мариупольцев незаконно вывезли в россию и подконтрольную “ДНР” территорию.