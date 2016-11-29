Житель Полтавы победил в чемпионате мира по таиландскому боксу
Киев • УНН
КИЕВ-ПОЛТАВА. 29 ноября. УНН. Финал Кубка мира по таиландскому боксу Муэй Тай состоялся в Казани (Россия - ред.). Среди участников был и полтавчанин, который получил золотую медаль. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины.
Среди обладателей Кубка сразу четыре украинца, в том числе один представитель Полтавщины. Это Игорь Любченко, который оказался сильнее россиянина Павла Валтерана в весовой категории 63,5 кг.
Украинцы получили четыре награды высшей пробы и четыре лицензии на World Games, что в следующем году пройдут в Польше.
Всего около 300 спортсменов из 35 стран соревновались не только за победу, но и за путевку на Всемирные Игры-2017.