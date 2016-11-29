Житель Полтави переміг у чемпіонаті світу з таїландського боксу
Київ • УНН
КИЇВ-ПОЛТАВА. 29 листопада. УНН. Фінал Кубка світу з таїландського боксу Муей Тай відбувся в Казані (Росія - ред.). Серед учасників був і полтавчанин, який отримав золоту медаль. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі Міністерства молоді та спорту України.
Серед володарів Кубка відразу чотири українці, зокрема один представник Полтавщини. Це Ігор Любченко, який виявився сильнішим за росіянина Павла Валтерана у ваговій категорії 63,5 кг.
Українці отримали чотири нагороди найвищого гатунку та чотири ліцензії на World Games, що наступного року пройдуть в Польщі.
Загалом близько 300 спортсменів з 35 країн змагалися не лише за перемогу, а й за путівку на Всесвітні Ігри-2017.