Женскую сборную Украины по биатлону возглавил россиянин Прокунин

“1 мая в Киеве состоялось заседание специально созданной комиссии, посвященное рассмотрению кандидатур на должность старшего тренера женской сборной Украины. По итогам заседания комиссии старшим тренером нашей команды назначен Андрей Викторович Прокунин”, — говорится в сообщении.

Россиянин Андрей Прокунин до этого был старшим тренером мужской и женской сборных Южной Кореи и готовил команду к домашней Олимпиаде.

Отметим, в 2009 году во время чемпионата России по биатлону у Прокунина была обнаружена положительная допинг-проба. Спортсмена дисквалифицировали на два года. Профессиональную карьеру он завершил пять лет назад, после летнего чемпионата мира 2013 года, где вместе с российской командой завоевал золото в смешанной эстафете.

Также, как сообщается, в тренерский штаб женской сборной вошли бывший старший тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников и белорусский наставник Владимир Махлаев. Также продолжит работать с командой Григорий Шамрай.