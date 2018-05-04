Жіночу збірну України з біатлону очолив росіянин Прокунін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Жіночу збірну України з біатлону очолив росіянин Андрій Прокунін. Про це повідомляє сайт Федерації біатлону України, передає УНН.
"1 травня в Києві відбулося засідання спеціально створеної комісії, присвячене розгляду кандидатур на посаду старшого тренера жіночої збірної України. За підсумками засідання комісії старшим тренером нашої команди призначений Андрій Вікторович Прокунін", - йдеться в повідомленні.
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Росіянин Андрій Прокунін до цього був старшим тренером чоловічої і жіночої збірних Південної Кореї і готував команду до домашної Олімпіади.
Відзначимо, в 2009 році під час чемпіонату Росії з біатлону у Прокуніна була виявлена позитивна допінг-проба. Спортсмена дискваліфікували на два роки. Професійну кар'єру він завершив п'ять років тому, після літнього чемпіонату світу 2013 року, де разом з російською командою завоював золото в змішаній естафеті.
Також, як повідомляється, в тренерський штаб жіночої збірної увійшли колишній старший тренер збірної України з лижних гонок Валерій Лєсников і білоруський наставник Володимир Махлай. Також продовжить працювати з командою Григорій Шамрай.