Женский БК "Прометей" стал победителем первой игры финала чемпионата Украины

Детали

Хозяйки владели инициативой от старта и были сильнее во всех аспектах игры. Уже после первой половины, гандикап "Прометея" перед второй составлял 30 очков. Итоговый результат - 105:79.

В составе Прометея еще до перерыва Турон Бернис Мосби уже почти имела дабл-дабл - 14 очков и 9 подборов. 15 баллов было у Дубровина и 11 в Кондуся. Общий доработок Турон Бернис Мосби - 27 очков и 14 подборов. У гостей Мириам Уро-Ниле набрала 32 балла.

Дополнение

Следующий поединок серии пройдет 8 апреля в 17:00.