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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54250 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75257 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110625 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146130 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196207 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193709 просмотра

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2 марта, 18:35 • 280095 просмотра

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Женский БК "Прометей" стал победителем первой игры финала чемпионата Украины

Женский БК "Прометей" стал победителем первой игры финала чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 16998 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Женский БК "Прометей" уверенно обыграл действующего чемпиона Украины "Киев-Баскет" в первом матче финальной серии чемпионата Украины по баскетболу, передает корреспондент УНН.

Детали

Хозяйки владели инициативой от старта и были сильнее во всех аспектах игры. Уже после первой половины, гандикап "Прометея" перед второй составлял 30 очков. Итоговый результат - 105:79.

В составе Прометея еще до перерыва Турон Бернис Мосби уже почти имела дабл-дабл - 14 очков и 9 подборов. 15 баллов было у Дубровина и 11 в Кондуся. Общий доработок Турон Бернис Мосби - 27 очков и 14 подборов. У гостей Мириам Уро-Ниле набрала 32 балла.

Дополнение

Следующий поединок серии пройдет 8 апреля в 17:00.

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