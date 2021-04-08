Женский БК "Прометей" стал победителем первой игры финала чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Женский БК "Прометей" уверенно обыграл действующего чемпиона Украины "Киев-Баскет" в первом матче финальной серии чемпионата Украины по баскетболу, передает корреспондент УНН.
Детали
Хозяйки владели инициативой от старта и были сильнее во всех аспектах игры. Уже после первой половины, гандикап "Прометея" перед второй составлял 30 очков. Итоговый результат - 105:79.
В составе Прометея еще до перерыва Турон Бернис Мосби уже почти имела дабл-дабл - 14 очков и 9 подборов. 15 баллов было у Дубровина и 11 в Кондуся. Общий доработок Турон Бернис Мосби - 27 очков и 14 подборов. У гостей Мириам Уро-Ниле набрала 32 балла.
Дополнение
Следующий поединок серии пройдет 8 апреля в 17:00.