Жіночий БК "Прометей" став переможцем першої гри фіналу чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Жіночий БК "Прометей" впевнено переграв чинного чемпіона України "Київ-Баскет" у першому матчі фінальної серії чемпіонату України з баскетболу, передає кореспондент УНН.
Деталі
Господарки володіли ініціативою від старту і були сильнішими в усіх аспектах гри. Вже після першої половини, гандикап “Прометея” перед другою складав 30 очок. Підсумковий результат — 105:79.
У складі Прометея ще до перерви Турон Берніс Мосбі вже майже мала дабл-дабл — 14 очок та 9 підбирань. 15 балів було у Дубровіної та 11 в Кондусь. Загальний доробок Турон Берніс Мосбі — 27 очок та 14 підбирань. У гостей Міріам Уро-Нілє набрала 32 бали.
Доповнення
Наступний поєдинок серії пройде 8 квітня о 17:00.