Женщина погибла в результате пожара в киевской многоэтажке

Вчера, 21 ноября в 16:28 к спасателям в Киеве поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Героев Днепра, 57.

На месте происшествия пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 3 этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили женщину 1948 года рождения, которая во время проведения реанимационных мероприятий умерла в карете скорой медицинской помощи.

В результате пожара в квартире закопчены стены и потолок. Пожар пожарные локализовали в 17:05, а ликвидировали в 17:36. Причины возникновения пожара устанавливаются.