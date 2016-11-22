Жінка загинула внаслідок пожежі в київській багатоповерхівці

Вчора, 21 листопада о 16:28 до рятувальників у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу у 9-ти поверховому житловому будинку по вул. Героїв Дніпра, 57.

На місці події вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на 3 поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили жінку 1948 року народження, яка під час проведення реанімаційних заходів померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Внаслідок пожежі у квартирі закопчені стіни та стеля. Пожежу вогнеборці локалізували о 17:05, а ліквідувати о 17:36. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.