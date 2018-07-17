Женщина во Львове выпала из окна пятого этажа

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что 53-летняя львовянка выпала из квартиры, расположенной на пятом этаже.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.