Женщина во Львове выпала из окна пятого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня около 11.30 в полицию поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о том, что на улице Максимовича во Львове от полученных в результате падения с высоты травм скончалась женщина. О событии медикам сообщил сын погибшей, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что 53-летняя львовянка выпала из квартиры, расположенной на пятом этаже.
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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.