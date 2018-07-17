Жінка у Львові випала з вікна п'ятого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогодні близько 11.30 до правоохоронців надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що на вулиці Максимовича у Львові від отриманих внаслідок падіння з висоти травм померла жінка. Про подію медиків повідомив син загиблої, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річна львів’янка випала з квартири, розташованої на п’ятому поверсі.
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Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.