Жінка у Львові випала з вікна п'ятого поверху

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річна львів’янка випала з квартири, розташованої на п’ятому поверсі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кропивницькому жінка випала з четвертого поверху і загинула

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.