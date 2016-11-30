Женщина прыгнула под поезд на станции "Святошино" в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Женщина прыгнула под поезд на станции "Святошино" в Киеве, в результате происшествия киевлянке оторвало ногу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Проведя первоочередные следственные действия и изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что 49-летняя женщина сама бросилась под поезд.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причины, побудившие киевлянку на такой шаг.