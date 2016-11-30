Женщина прыгнула под поезд на станции "Святошино" в Киеве

Проведя первоочередные следственные действия и изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что 49-летняя женщина сама бросилась под поезд.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причины, побудившие киевлянку на такой шаг.