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Женщина получила ранения в результате обстрела в Марьинке

Женщина получила ранения в результате обстрела в Марьинке

Киев • УНН

 • 8270 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 января. УНН. В Марьинке женщина получила ранения в результате обстрела. Об этом говорится в сообщении ГУ НП Донецкой области, передает УНН.

По информации правоохранителей, в момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 16.50 от врача скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Специальный представитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик выражает беспокойство увеличением количества жертв среди гражданских через боевые действия на Донбассе .

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