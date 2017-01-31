Жінка отримала поранення у результаті обстрілу у Мар'їнці
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 січня. УНН. У Мар'їнці жінка отримала поранення у результаті обстрілу. Про це йдеться у повідомленні ГУ НП Донецької області, передає УНН.
За інформацією правоохоронців, у момент розриву снаряда жінка перебувала у дворі приватного будинку по вулиці Тельмана. З осколковим пораненням голови її доправили у лікарню міста Курахове.
Повідомлення про подію надійшло в поліцію о 16.50 від лікаря швидкої допомоги.
За даним фактом порушено кримінальне провадження ст. 258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік висловлює занепокоєння збільшенням кількості жертв серед цивільних через бойові дії на Донбасі.