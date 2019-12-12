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Женщина на Одесской трассе ударила полицейского ногой в голову

Женщина на Одесской трассе ударила полицейского ногой в голову

Киев  •  УНН

 • 31484 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киевской области женщина, которая пыталась защитить пьяного пассажира остановленного правоохранителями автомобиля, ударила полицейского ногой в голову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

Инцидент произошел на контрольном стационарном пункте полиции автодороги Киев-Одесса возле города Белая Церковь.

Наряд патрульной полиции остановил автомобиль, который двигался с одной включенной фарой. Во время остановки работники полиции проверили документы у водителя, который сразу устранил техническую неисправность и сел руль, чтобы ехать дальше.

"Однако в то же время из машины вышел пассажир, который имел явные признаки опьянения, и начал выяснять у патрульных причину остановки. Вел себя нагло, на замечания полицейских не реагировал, выбежал на проезжую часть дороги. Чтобы уберечь мужчину от трагических последствий, правоохранители пытались его оттащить от трассы. Именно тогда "на защиту своего родственника" вышла из машины молодая женщина. Она неожиданно изо всех сил нанесла ногой удар в голову одному из патрульных полицейских", - говорится в сообщении.

30-летнюю жительницу Одесской области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Установлено, что содержание алкоголя в крови составлял 1 промилле.

Пострадавшему полицейскому врачи диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Женщине, которая сейчас находится в изоляторе временного содержания, грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

А ее родственник отделается уплатой штрафа. Работники полиции составили в отношении него три административных протокола за нарушение ПДД пешеходами, за появление в общественных местах в пьяном виде и злостное неповиновение правоохранителям.

Напомним, в городе Хуст Закарпатской области женщина, защищая от полицейских собственного мужа, нанесла правоохранителю телесные повреждения.

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