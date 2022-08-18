Жертвами утреннего ракетного удара по Харькову стали уже 3 человека: показали последствия

Детали

По данным следствия, 18 августа около 5:00 утра российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Сообщается, что две ракеты попали по помещению трамвайного депо. Поврежден ремонтный цех и общежитие.

"Три человека погибли, еще 18 ранены, среди них 13-летние мальчик и девочка", - сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, общежитие частично разрушено. По состоянию на данный момент продолжаются спасательные работы, данные по пострадавшим обновляются.

Еще одна вражеская ракета попала в нежилое здание в этом же районе, что привело к его полному разрушению.

В Холодногорском районе Харькова оккупанты выпустили ракету по дому культуры. Произошло возгорание площадью 4200 кв. м.

Около 4 часов утра вс рф, как сообщается, обстреляли город Красноград. Ракета попала в жилой дом, он полностью разрушен. "Погибли супруги, их 12-летняя дочь и еще двое жителей травмированы", - отметили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее

Прокуратура показала фото последствий попадания российской ракеты в ночь на 18 августа в жилой дом в Харькове, в результате которого погибли 7 человек и 20 ранены.