Жертвами минометного обстрела Алеппо стали три мирных жителя

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31438 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95755 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121540 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129229 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167865 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152875 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140707 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130402 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180367 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Жертвами минометного обстрела Алеппо стали три мирных жителя

Жертвами минометного обстрела Алеппо стали три мирных жителя

Киев  •  УНН

 • 8108 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Боевики из экстремистских вооруженных группировок открыли в четверг огонь из реактивных систем залпового огня по району Дждейда на западе Алеппо. Как передало подконтрольное Дамаску агентство SANA, сообщение о трех погибших мирных жителях поступили из квартала Джами-эз-Захра, еще шесть человек получили ранения, сообщает УНН.

Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям бандформирований, которые нарушили перемирие, и нанесла им потери в живой силе и технике.

30 июля жертвами минометного обстрела боевиков в квартале Эль-Хамдания стали два человека, около десяти получили ранения.

По сведениям агентства SANA, вооруженные группировки ведут огонь с юго-западных подступов к Алеппо, находящихся под их контролем.

Как сообщал УНН, в результате атак режима Башара Асада и ВКС России на включенные в список зон деэскалации провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии с 15 по 30 июля погиб 281 мирный житель. В числе погибших 63 женщины и 84 детей.

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