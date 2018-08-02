Жертвами минометного обстрела Алеппо стали три мирных жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Боевики из экстремистских вооруженных группировок открыли в четверг огонь из реактивных систем залпового огня по району Дждейда на западе Алеппо. Как передало подконтрольное Дамаску агентство SANA, сообщение о трех погибших мирных жителях поступили из квартала Джами-эз-Захра, еще шесть человек получили ранения, сообщает УНН.
Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям бандформирований, которые нарушили перемирие, и нанесла им потери в живой силе и технике.
30 июля жертвами минометного обстрела боевиков в квартале Эль-Хамдания стали два человека, около десяти получили ранения.
По сведениям агентства SANA, вооруженные группировки ведут огонь с юго-западных подступов к Алеппо, находящихся под их контролем.
Как сообщал УНН, в результате атак режима Башара Асада и ВКС России на включенные в список зон деэскалации провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии с 15 по 30 июля погиб 281 мирный житель. В числе погибших 63 женщины и 84 детей.