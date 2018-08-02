Жертвами мінометного обстрілу Алеппо стали три мирних жителі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Бойовики з екстремістських озброєних угрупувань відкрили в четвер вогонь з реактивних систем залпового вогню по району Дждейда на заході Алеппо. Як передало підконтрольне Дамаску агентство SANA, повідомлення про трьох загиблих мирних жителів надійшли з кварталу Джамі-ез-Захра, ще шість осіб отримали поранення, повідомляє УНН.
Сирійська артилерія відповіла вогнем по позиціях бандформувань, які порушили перемир’я, і завдала їм втрати в живій силі і техніці.
30 липня жертвами мінометного обстрілу бойовиків в кварталі Ель-Хамданія стали двоє людей, близько десяти отримали поранення.
За відомостями агентства SANA, збройні угруповання ведуть вогонь з південно-західних підступів до Алеппо, які знаходяться під їх контролем.
Як повідомляв УНН, в результаті атак режиму Башара Асада та ВКС Росії на включені в список зон деескалації провінції Дераа і Ель-Кунейтра на південному заході Сирії з 15 по 30 липня загинув 281 мирний житель. У числі загиблих 63 жінки і 84 дітей.