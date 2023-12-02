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Жеребьевка группового этапа Евро-2024: Украина окажется в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией, если преодолеет сито плей-офф

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 18:04  •  17836 просмотра

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В турнире примут участие 24 сборные. 21 из них уже известна. Еще три определятся в марте после плей-офф. Среди претендентов - команда Украины.

Сегодня в Эльбской филармонии Гамбурга состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2024, передает УНН.

В турнире примут участие 24 сборные. 21 из них уже известна. Еще три определятся в марте после плей-офф. Среди претендентов - команда Украины.

По результатам жеребьевки плей-офф Лиги наций/отбора Евро-2024 сине-желтые пойдут по Пути В, где в полуфинале на выезде 21 марта встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени. Место проведения поединка станет известно позже.

В случае успеха в данном противостоянии сборная Украины в финале 26 марта на своем поле поборется за пропуск на Евро-2024 с победителем дуэли Израиль - Исландия. Начало этого матча - также в 21:45 по Киеву.

В зависимости от рейтинга (сначала учитывалось место в отборочной группе, затем - количество очков и разница мячей) перед жеребьевкой Евро-2024 были сформированы четыре корзины. Победители плей-офф попали в четвертую.

В случае успеха в плей-офф сборная Украины сыграет в группе Е, куда по результатам жеребьевки попали Бельгия, Словакия и Румыния.

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Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2024

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: победитель плей-офф Пути А, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.

Группа F: Турция, победитель плей-офф Пути С, Португалия, Чехия.

Плей-офф Лиги наций/отбора Евро-2024

Путь А

Полуфиналы

21.03.2024

Польша - Эстония

Уэльс - Финляндия

Финал

26.03. 2024

Уэльс/Финляндия - Польша/Эстония

Путь В

Полуфиналы

21.03.2024

Израиль - Исландия

Босния и Герцеговина - Украина

Финал

26. 03.2024

Босния и Герцеговина/Украина - Израиль/Исландия

Путь С

Полуфиналы

21.03.2024

Грузия - Люксембург

Греция - Казахстан

Финал

26. 03.2024

Грузия/Люксембург - Греция/Казахстан

Напомним, чемпионат Европы продлится с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи будут принимать Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Спорт
Жеребкування групового етапу Євро-2024: Україна опиниться у квартеті з Бельгією, Словаччиною та Румунією, якщо подолає сито плей-оф
The draw for the group stage of Euro 2024: Ukraine will be in a quartet with Belgium, Slovakia and Romania if it overcomes the playoffs
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Жеребьевка группового этапа Евро-2024: Украина окажется в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией, если преодолеет сито плей-офф

В турнире примут участие 24 сборные. 21 из них уже известна. Еще три определятся в марте после плей-офф. Среди претендентов - команда Украины.

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