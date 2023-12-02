Жеребьевка группового этапа Евро-2024: Украина окажется в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией, если преодолеет сито плей-офф
Киев • УНН
В турнире примут участие 24 сборные. 21 из них уже известна. Еще три определятся в марте после плей-офф. Среди претендентов - команда Украины.
Сегодня в Эльбской филармонии Гамбурга состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2024, передает УНН.
В турнире примут участие 24 сборные. 21 из них уже известна. Еще три определятся в марте после плей-офф. Среди претендентов - команда Украины.
По результатам жеребьевки плей-офф Лиги наций/отбора Евро-2024 сине-желтые пойдут по Пути В, где в полуфинале на выезде 21 марта встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени. Место проведения поединка станет известно позже.
В случае успеха в данном противостоянии сборная Украины в финале 26 марта на своем поле поборется за пропуск на Евро-2024 с победителем дуэли Израиль - Исландия. Начало этого матча - также в 21:45 по Киеву.
В зависимости от рейтинга (сначала учитывалось место в отборочной группе, затем - количество очков и разница мячей) перед жеребьевкой Евро-2024 были сформированы четыре корзины. Победители плей-офф попали в четвертую.
В случае успеха в плей-офф сборная Украины сыграет в группе Е, куда по результатам жеребьевки попали Бельгия, Словакия и Румыния.
Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2024
Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.
Группа D: победитель плей-офф Пути А, Нидерланды, Австрия, Франция.
Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.
Группа F: Турция, победитель плей-офф Пути С, Португалия, Чехия.
Плей-офф Лиги наций/отбора Евро-2024
Путь А
Полуфиналы
21.03.2024
Польша - Эстония
Уэльс - Финляндия
Финал
26.03. 2024
Уэльс/Финляндия - Польша/Эстония
Путь В
Полуфиналы
21.03.2024
Израиль - Исландия
Босния и Герцеговина - Украина
Финал
26. 03.2024
Босния и Герцеговина/Украина - Израиль/Исландия
Путь С
Полуфиналы
21.03.2024
Грузия - Люксембург
Греция - Казахстан
Финал
26. 03.2024
Грузия/Люксембург - Греция/Казахстан
Напомним, чемпионат Европы продлится с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи будут принимать Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.
Жеребьевка группового этапа Евро-2024: Украина окажется в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией, если преодолеет сито плей-офф
В турнире примут участие 24 сборные. 21 из них уже известна. Еще три определятся в марте после плей-офф. Среди претендентов - команда Украины.
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