Жатва-2023: Украина собрала почти 77 миллионов тонн зерновых и масличных культур

В 2023 году Украина собрала почти 77 миллионов тонн зерновых и масличных культур, с самыми высокими урожаями в Винницкой, Киевской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

По состоянию на последний день осени украинские аграрии намолотили почти 77 млн тонн нового урожая: зерновых - 56 млн 254,2 тыс. тонн и масличных культур - 20 млн 719 тыс. тонн. - говорится в сообщении Минагро.

Детали

По данным главного аграрного ведомства страны в пятерке лидеров в этом году аграрии Винницкой области, Киевской, Одесской, Запорожской и Николаевской областей. Они уже завершили жатву.

В Министерстве аграрной политики отметили, что сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 10 354 тыс. га при урожайности 54,3 ц/га, в частности:

кукурузы обмолочено 3 млн 441 тыс. га при урожайности 75,8 ц/га, намолочено 26 млн 79 тыс. тонн;

пшеницы обмолочено 4 694,5 тыс. га, при урожайности 47,9 ц/га, намолочено 22 млн 478 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 1 504,5 тыс. га при урожайности 39,3 ц/га, намолочено 5 млн 909 тыс. тонн;

гороха обмолочено 154,4 тыс. га при урожайности 25,9 ц/га, намолочено 399,5 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 139,7 тыс. га при урожайности 14,8 ц/га, намолочено 207,4 тыс. тонн;

проса обмолочено 79,5 тыс. га при урожайности 22,6 ц/га, намолочено 180 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 340,1 тыс. га, намолочено 1 002 тыс. тонн.

Самыми продуктивными признаны аграрии Винницкой области. Они намолотили за эту жатву более 5 млн тонн зерна. Немного отстают от них в темпах коллеги из Полтавской и Черкасской областей. Там сельхозтоваропроизводители намолотили по 4 млн тонн зерна за этот сезон.

Сбор масличных культур проведен на площади 8 213 тыс. га, а именно:

подсолнечника обмолочено на площади 5 012,3 тыс. га, намолочено 11 млн 936 тыс. тонн семян при урожайности 23,8 ц/га;

сои обмолочено на площади 1 804,2 тыс. га, намолочено 4 млн 778 тыс. тонн при урожайности 26,5 ц/га.

рапса обмолочено на площади 1 396 тыс. га, намолочено 4 млн 5 тыс. тонн семян при урожайности 28,7 ц/га. Сбор завершен.

В Минагро также подсчитали и данные по сбору сахарной свеклы. Поэтому в соответствии с их отчетностью собрано 11 млн 332,6 тыс. тонн сладких корней при урожайности 468,1 ц/га. Площадь засева под сахарную свеклу в этом году составляла 242,1 тыс. га.