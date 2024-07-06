В Украине сегодня будет преимущественно сухая погода, температура днем будет достигать 32°, что несколько меньше, чем днем ранее, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 6 июля по Украине без осадков, лишь в Сумской и восточных областях ночью местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; на юге и востоке страны ночью 18-23°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 19-24°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°.