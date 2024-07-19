В Украине сегодня преимущественно без осадков, лишь в Карпатах и на юго-востоке возможны дожди. Температура днем до 38°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу, 19 июля без осадков, лишь в Карпатах, днем и в юго-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 16-21°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 20-25°, днем 29-34°, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сильная жара 35-38°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 25-30°; в Киеве ночью около 20°, днем 27-29°.