Жара до 37° сохранится до конца недели - синоптики

В Украине до конца недели ожидается преимущественно сухая погода, лишь на востоке и юго-востоке возможны кратковременные дожди. Жара местами до 37° сохранится, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 23-25 августа в Украине преимущественно без осадков, лишь в восточных и юго-восточных областях 23-24 августа местами кратковременный дождь, гроза.

Температура в пятницу и субботу в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 10-17°, днем 23-28°; на остальной территории, в воскресенье в Украине ночью 16-22°, днем 29-34°, на юге и востоке страны местами сильная жара 35-37°.

Дощі з грозами та спека до 37°: прогноз погоди на сьогодні