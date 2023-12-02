Жалят врага иглой прямо в сердце: Малюк рассказал, как снайперы СБУ достают топовых негодяев
Киев • УНН
Председатель СБУ Василий Малюк рассказал о точной работе снайперов СБУ, отметив их высокую квалификацию и способность эффективно уничтожать ключевые цели с больших расстояний.
Снайперы СБУ выполняют уникальную и филигранную работу - жалят врага иглой в сердца. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Малюк в фильме "Бахмут. Дорога жизни", передает УНН.
По словам Малюка, большинство снайперов ЦСО "А" СБУ являются чемпионами мира по снайпингу. І благодаря своей высокой квалификации выполняют самые сложные задачи во время войны.
Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Это уникальная и филигранная работа. Они достают топовых негодяев с реально больших дистанций. И они это делают постоянно, постоянно, эффективно
Жалят врага иглой прямо в сердце: Малюк рассказал, как снайперы СБУ достают топовых негодяев
Председатель СБУ Василий Малюк рассказал о точной работе снайперов СБУ, отметив их высокую квалификацию и способность эффективно уничтожать ключевые цели с больших расстояний.
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