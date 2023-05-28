Ужасное ДТП в Обухове: мотоциклист влетел в людей на пешеходном переходе

Детали

«18-летний водитель «Yamaha» проигнорировал красный свет, врезался в легковушку, а затем в группу пешеходов.

Госпитализированы водитель и пассажир мотоцикла, а также трое граждан, которые двигались по обочине», - сообщил глава областной полиции.

По предварительным данным, все пострадавшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени.