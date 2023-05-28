Ужасное ДТП в Обухове: мотоциклист влетел в людей на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Обухове Киевской области на пешеходном переходе произошло ДТП с участием мотоциклиста. В результате аварии госпитализированы пять человек. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
Детали
«18-летний водитель «Yamaha» проигнорировал красный свет, врезался в легковушку, а затем в группу пешеходов.
Госпитализированы водитель и пассажир мотоцикла, а также трое граждан, которые двигались по обочине», - сообщил глава областной полиции.
По предварительным данным, все пострадавшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени.