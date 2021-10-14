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"Ужасная ошибка": в Германии неонациста похоронили в могиле еврея

"Ужасная ошибка": в Германии неонациста похоронили в могиле еврея

Киев  •  УНН

 • 16863 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Представитель евангелической церкви Германии признал "ужасной ошибкой" захоронения на церковном кладбище в Штансдорфи близ Берлина праха неонациста в могиле, где был похоронен музыковед еврейского происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Контекст

Урну с прахом Генри Г., принадлежала к кругам неонацистов и отрицал Холокост, похоронили на самом кладбище евангелической церкви Германии в Штансдорфи 8 октября. Оказалось, что ее разместили в могиле Макса Фридлендера — еврея, умершего в 1934 году.

Цитата

“Это ужасная ошибка и шокирующее событие учитывая нашу историю. Мы должны немедленно принять меры для исправления ситуации”, — заявил в среду, 13 октября, епископ евангелической церкви Берлина и Бранденбурга Кристиан Штебляйн. Уполномоченный Берлина по вопросам антисемитизма Замуэль Зальцборн сообщил, что обратился в милицию с заявлением о совершении преступления — нарушение покоя умерших и пренебрежение к их памяти.

Контекст

Инцидент произошел из-за традиционной в ФРГ практики, когда могилы освобождаются и становятся местом для новых захоронений, если их аренда не продлена. Для мест захоронения урн с прахом такой срок обычно составляет 10-20 лет, для могил, где похоронены тела — 20-30 лет.

По истечении соответствующего срока останки Фридлендера кремировали, но надгробие на его могиле осталось, поскольку оно было внесено в список памятников.

Как сообщают местные СМИ, на похоронах Генри Г. присутствовали несколько десятков неонацистов. Именно во время этого похорон правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске, и “очевидно, относится к рейхсбюргерам” (движение маргиналов, которые не признают существования ФРГ и считают себя гражданами “немецкого рейха”. — ред.). По словам очевидцев, венки и цветы, возложенные к месту захоронения правоэкстремисты Генри Г., уже убраны.

Напомним

В феврале военная разведка Германии зафиксировала почти 500 проявлений правого экстремизма в бундесвере.

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