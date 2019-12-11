Зеркаль обозначила положительные и отрицательные моменты "нормандской встречи"

“В смысле позитива наиболее положительное — это то, что состоялся также обмен мнениями по газу, который не привел ни к каким изменениям. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что „Нафтогаз“ смог озвучить самому Путину, результат Стокгольмского арбитража, что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсации за убытки, которые совершил „Газпром“ в Украине”, — сказала дипломат.

Говоря о положительных моментах, она также отметила, что финальное коммюнике “выглядит лучше, чем я ожидала”.

“Из негатива могу сказать, что фиксация формулы „Штайнмайера“ уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком, но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно”, — добавила Зеркаль.

Напомним, исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко по итогам встречи в “нормандском формате” и двусторонней встречи лидеров Украины и России заявил, что гроза не “обнуляет” претензии к РФ по газовым вопросам.