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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 14942 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104165 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 79239 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104083 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116535 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146693 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147486 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Зеркаль обозначила положительные и отрицательные моменты "нормандской встречи"

Зеркаль обозначила положительные и отрицательные моменты "нормандской встречи"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Наиболее положительным моментом встречи в “нормандском формате” стал обмен мнениями между Украиной и РФ по газу, считает бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“В смысле позитива наиболее положительное — это то, что состоялся также обмен мнениями по газу, который не привел ни к каким изменениям. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что „Нафтогаз“ смог озвучить самому Путину, результат Стокгольмского арбитража, что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсации за убытки, которые совершил „Газпром“ в Украине”, — сказала дипломат.

Говоря о положительных моментах, она также отметила, что финальное коммюнике “выглядит лучше, чем я ожидала”.

“Из негатива могу сказать, что фиксация формулы „Штайнмайера“ уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком, но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно”, — добавила Зеркаль.

Напомним, исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко по итогам встречи в “нормандском формате” и двусторонней встречи лидеров Украины и России заявил, что гроза не “обнуляет” претензии к РФ по газовым вопросам.

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