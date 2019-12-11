Зеркаль окреслила позитивні та негативні моменти "нормандської зустрічі"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Найбільш позитивним моментом зустрічі в “нормандському форматі” став обмін думками між Україною і РФ по газу , вважає колишній заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“В сенсі позитиву найбільш позитивне — це те, що відбувся навіть обмін думками по газу, який не призвів ні до якої зради. Це дуже позитивно. На мій погляд, дуже позитивно те, що „Нафтогаз“ зміг озвучити самому Путіну, який результат Стокгольмського арбітражу, що це не політичне рішення, що його треба виконувати, і що ніщо не завадить Україні вимагати від Росії компенсації за збитки, які вчинив „Газпром“ в Україні”, — сказала дипломат.
Говорячи про позитивні моменти, вона також зауважила, що фінальне комюніке “виглядає краще, ніж я сподівалась”.
“З негативу можу сказати, що фіксація формули „Штайнмайєра“ вже в комюніке для мене виглядає трохи занадто, але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо”, — додала Зеркаль.
Нагадаємо, виконавчий директор групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко за підсумками зустрічі в “нормандському форматі” та двосторонньої зустрічі лідерів України і Росії заявив, що Украіна не “обнуляє” претензії до РФ щодо газових питань.