Зеленскому придется решать вопросы наследства бывшего руководства Украины - Путин

“Что же касается господина Зеленского — перед ним большие вызовы. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за последнее время. Рухнул в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать”, — сказал Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Как писал УНН ранее, Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме “Российской энергетической недели”.

По его словам, Россия давно была готова к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они “не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены ведения переговоров подобного рода”.