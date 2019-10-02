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Зеленскому придется решать вопросы наследства бывшего руководства Украины - Путин

Киев • УНН

 • 14383 просмотра

КИЕВ. второе октября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит “решить многие вопросы тяжелого наследия прежнего руководства Украины”, заявил президент РФ Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Зеленскому придется решать вопросы наследства бывшего руководства Украины - Путин

“Что же касается господина Зеленского — перед ним большие вызовы. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за последнее время. Рухнул в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать”, — сказал Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Как писал УНН ранее, Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме “Российской энергетической недели”.

По его словам, Россия давно была готова к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они “не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены ведения переговоров подобного рода”.

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