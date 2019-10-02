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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

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Зеленському доведеться вирішувати питання спадщини колишнього керівництва України - Путін

Київ • УНН

 • 14383 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському доведеться “вирішити багато питань важкої спадщини колишнього керівництва України”, заявив президент РФ Володимир Путін, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Зеленському доведеться вирішувати питання спадщини колишнього керівництва України - Путін

“Що ж стосується пана Зеленського — перед ним великі виклики. Країна опинилася в дуже важкому стані. Я зараз не готовий наводити цифри, але рівень ВВП не просто впав, він завалився за останній час. Впав у зв’язку з втратою російського ринку. Деякі галузі промисловості України просто практично перестали існувати”, — сказав Путін, виступаючи на пленарній сесії “Російського енергетичного тижня”.

Як писав УНН раніше, Російська Федерація готова підписати контракт з Україною на транзит газу на основі європейського законодавства. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на форумі “Російський енергетичний тиждень”.

За його словами, Росія давно була готова до переговорів з українськими партнерами з цього питання, але вони “не могли ніяк сформувати необхідні органи влади, які були б уповноважені до ведення переговорів подібного роду”.

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