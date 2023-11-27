Зеленского второй год подряд назвали самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2023 году по версии издания Politico версии издания Politico, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

Детали

Politico отмечает, что до полномасштабного нападения рф остальная Европа практически ничего не делала в борьбе с кремлевским режимом.

Все изменилось благодаря Владимиру Зеленскому, которому Европа не только доверяет, но и восхищается и следует за ним - в отличие от предыдущих президентов Украины - говорится в сообщении Politico.

Издание пишет, что европейские лидеры, которые отстают по результатам опросов, "бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с 44-летним человеком в оливково-зеленой футболке, ставшей уже культовой".

По словам создателей рейтинга, Зеленскому удалось убедить Европу в том, что ее будущее связано с будущим Украины.

Его коммуникативные навыки сыграли ключевую роль. Как сообщается, умелое использование Зеленским социальных сетей, традиционных СМИ и западных культурных институтов (например, выступления культурных институтов (например, выступления на "Грэмми" или Каннском кинофестивале) позволило ему наглядно показать войну на Западе, убедить лидеров и общественность в том, что его борьба - это и их борьба.

Если он хочет оружия, он его получает, даже если это означает отказ от давней политики Германии не продавать его. Если он хочет санкций, он их получает, даже если это означает, что Европа переживает энергетический кризис и тяжелую зиму с высокими ценами на бензин - пишет Politico.

Как отмечает издание, Зеленскому даже удалось разморозить вопрос о вступлении страны в Евросоюз, который был заморожен с 2013 года.

Ему доверяют оружие, гранты и разведывательную поддержку, которая, как сообщается, вероятно, будет только расширяться по мере того, как Запад будет рассматривать вопрос о передаче систем ПВО.

"Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в нужном ему направлении", - указали создатели рейтинга.

Напомним

Президента Украины уже называли самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.

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