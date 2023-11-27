Зеленского второй год подряд назвали самым влиятельным человеком Европы по версии Politico
Издание Politico второй год подряд назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе, ссылаясь на его влияние на европейскую политику и способность завоевать доверие и поддержку в условиях российского вторжения.
На Киевщине мужчина угрожал взорвать гранату в своем доме: полицейские уговорили его сдаться
Полиция Киева убедила мужчину, который угрожал взорвать гранату дома, сдаться; граната оказалась учебной, а в доме также было найдено огнестрельное оружие.
В Виннице разоблачили тюремный колл-центр: около 30 заключенных похищали деньги с банковских счетов украинцев
Служба безопасности Украины ликвидировала мошеннический колл-центр в Винницкой тюрьме, где заключенные выдавали себя за сотрудников службы безопасности, чтобы похищать деньги с банковских карточек. Задержаны пятеро злоумышленников, которые успели обмануть десятки тысяч украинцев.
Планшеты Apple, фотокамеры Sony и прочее: жительница Винницкой области пыталась провезти в Украину 84 единицы техники из Польши
На украинско-польской границе задержали женщину из Винницы, которая перевозила 84 незадекларированных гаджета, в частности планшеты Apple и технику Sony. Вещи изъяты, а женщине грозит штраф.
Смертельная стрельба в Днепре: суд смягчил меру пресечения патрульному
Егору Звонкову, патрульному, которого подозревают в смертельном ранении человека в Днепре, изменили меру пресечения с круглосуточного содержания под стражей на ночной домашний арест.
Перемирие между Израилем и ХАМАС может быть продлено, если палестинское формирование вернет десятки заложников, которые до сих пор удерживаются в Газе - премьер-министр Катара
Прекращение огня между Израилем и ХАМАС может быть продлено путем освобождения более 40 израильских заложников, удерживаемых в Газе. Катар выступает посредником в их возвращении и потенциальном продолжении перемирия.
В Чехии начался самый масштабный в истории страны протест профсоюзов
Чешские профсоюзы проводят свою крупнейшую забастовку, в которой участвуют около миллиона работников и более 70% школ. Протестуют против правительственной политики и высоких расходов. Премьер-министр Фиала критикует подход профсоюзов, открытых к диалогу без давления.
Лекарство может появиться до конца десятилетия: BioNTech успешно испытала вакцину против рака
BioNTech сообщает об успешных испытаниях вакцины против рака, планирует продолжить исследования до 2029 года и надеется получить одобрение к 2030 году. Вакцина, использующая технологию персонализированной мРНК, продемонстрировала уменьшение опухолей в клинических испытаниях.
ССО показали момент уничтожения САУ Гиацинт на Купянском направлении
Украинские спецназовцы уничтожили российскую артиллерийскую систему 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении.
Европейский инвестиционный банк аккумулировал для Украины более 7,5 млрд евро - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) привлек более 7,5 млрд евро на проекты по восстановлению Украины.