Зеленский утвердил Концепцию реформирования Госспецсвязи

Детали

Согласно тексту документа, решение вступает в силу со дня опубликования.

Дополнение

Концепция реформирования Госспецсвязи определяет цели, задачи, этапы, основные приоритеты, направления, механизмы, а также ожидаемые результаты реформирования службы, которые должны дать ей возможность отдельно и во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны эффективно противодействовать угрозам национальной безопасности.

Напомним

В сентябре Правительство утвердило несколько постановлений по реформированию таможни.