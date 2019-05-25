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Зеленский вышел в свет с женой

Зеленский вышел в свет с женой

Киев  •  УНН

 • 36282 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой принял участие в открытии летнего лагеря Международной антинаркотической ассоциации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АП.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации. Его устроили в пансионате "Пролисок" в Киевской области. Владимир Зеленский оказывает поддержку Ассоциации и ее подопечным уже несколько лет", - отметили в АП.

Президент Украины подчеркнул, что политики и государство должны реальными делами поддерживать организации, помогающие зависимым людям вернуться к здоровой жизни.

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциаций, к этому вопросу в целом", - сказал Глава государства.

Для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей, убежден Зеленский, государство на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем.

Напомним, жена Владимира Зеленского - Елена - в день инаугурации выбрала цветом своей одежды белый, а сам Президент Украины был одет в темно-синий костюм с галстуком в тон.

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