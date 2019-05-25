Зеленський вийшов у світ з дружиною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяв участь у відкритті літнього табору Міжнародної антинаркотичної асоціації. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.
"Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяв участь у відкритті 11-го спортивно-терапевтичного табору Міжнародної антинаркотичної асоціації. Його влаштували у пансіонаті "Пролісок" на Київщині. Володимир Зеленський надає підтримку Асоціації та її підопічним уже кілька років", - зазначили в АП.
Президент України наголосив, що політики та держава мають реальними справами підтримувати організації, що допомагають залежним людям повернутися до здорового життя.
"Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання. Всі, а насамперед – політики, мають підтримувати, приїжджати, цікавитись, які є проблеми, мають показувати, що вони не байдужі до таких асоціацій, до цього питання загалом", – сказав Глава держави.
Для подолання проблеми наркотичної та алкогольної залежностей, переконаний Зеленський, держава на законодавчому рівні має надавати більшу підтримку асоціаціям, що опікуються залежними людьми, захищати молодь та інших українців від алкоголізму й наркоманії, сформувати чіткий план заходів для вирішення згаданих проблем.
Нагадаємо, дружина Володимира Зеленського - Олена - на день інавгурації обрала кольором свого вбрання білий, а сам Президент України був вбраний у темно-синій костюм з краваткою в тон.