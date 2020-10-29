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Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО

Киев  •  УНН

 • 141159 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны. Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формt непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо", - говорится в сообщении.

Как указано, Президент предложит членам СНБО "обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения". "Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем ,elen предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и представлены Главой государства в Верховную Раду как неотложные", - добавили в ОПУ.

"Сокрушительный удар, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными", - заявил Президент.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что отдельные действия "определенных органов власти" в Украине несут угрозу нацбезопасности.

Перед этим Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

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